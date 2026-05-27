GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Hair Dryer 7000 serija

Nauja

Palaikymas

Hair Dryer7000 serija

BHD713/10

Hair Dryer 7000 serija

Nauja

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Svarbios informacijos vadovas

  • PDF fail., 538.8 kB
  • 27 May 2026

Naudotojo vadovas

  • PDF fail., 8.2 MB
  • 4 November 2025

Garantija ir techninė priežiūra

Patikrinkite savo garantijos sąlygas ir pradėkite gaminio keitimą arba remontą

Remontas ir keitimas

Garantija