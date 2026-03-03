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  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
  • Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas

Nutraukta gamyba

Saeco Caffè Selezione NobilePupelės espreso kavai

CA6811/00

Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas
Tobulą kavą sukuria sodraus skonio pupelės ir pažangios technologijos, kurias naudojant atsiskleidžia geriausios kavos pupelių savybės. „Saeco“ technologijos leidžia ruošti puikią kavą, o dabar mes parinkome ir puikias kavos pupeles
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Suderinami produktai
„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6680/00

„GranAroma Deluxe“

„GranAroma Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6685/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8780/00

„Xelsis Deluxe“

„Xelsis Deluxe“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM8785/00

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6480/00

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6580/00

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6580/10

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6580/20

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6582/10

„GranAroma“

„GranAroma“
Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6582/30

Kruopščiai atrinktos „Saeco“ aparatams

Kokybiškos kavos pupelės yra puikios kavos pagrindas

  • „Arabica“ ir „Robusta“ mišinys

  • 1000 g

Puikus aukštumose augintų pupelių skonis

Aukštumose auginamų pupelių vystymuisi labai svarbus aukštis. Dėl aukštumose vyraujančių sąlygų (temperatūros, kritulių) kavamedžiai auga lėčiau, todėl pupelėse susikoncentruoja sodresnis skonis

Parinkimas pagal ypatingus jutiminius požymius

Mes rūpestingai parenkame garsiausiuose kavos auginimo regionuose užaugintas pupeles, kad sukurtume išskirtinę aromato, tekstūros, išliekančio skonio, rūgštingumo ir vaizdinio poveikio pusiausvyrą.

Kokybiška ištisus metus

Mes bendradarbiaujame tik su tais kavos pupelių augintojais, kurių pupelių savybės išlieka nepakitusios visus metus, kad jūs galėtumėte mėgautis nekintančia puodelyje plikomos kavos kokybe.

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