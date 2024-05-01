30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
16 gėrimų
6 naudotojų profiliai
Perlų metalo
Spalvotas TFT ekranas
Atraskite kavos pasaulį su jau žinomais receptais, tokiais kaip espreso ir kapučino kavos, ar ypatingais kavos gėrimais, kaip itališkas espreso su (pieno) puta.
Individualiai pritaikykite kavą pasirinkdami norimo skonio profilį („Delicato“, „Intenso“, „Forte“) gėrimui. Kavos aparatas automatiškai reguliuoja kavos virimo nustatymus, pvz., stiprumą, kavos kiekį ir išankstinį sudrėkinimą, kad skonis būtų tiksliai toks, kokio norite.
Su mūsų novatoriška automatine valymo sistema „HygieSteam“ pašalinama 99,9 % ant pieno indo susikaupiančių mikroorganizmų*.
4.9
iš 5
155
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
Люсиндочка
01/05/2024
Україна
Кофейня дома
С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
caxapok
18/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Якісний товар
Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
ПростоПокупець
18/11/2023
Україна
Akcijos dalis
Найкраща машина у свому класі
Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.
Argumentai už
можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка
Argumentai prieš
не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина
99,9999% mikroorganizmų, remiantis bandymais laboratorijoje.
Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.