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  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
  • Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis

Saeco „GranAroma“Visiškai automatinis espreso kavos aparatas

SM6582/30

4.9
| (155) Atsiliepimai | 98% Rekomenduoja šį gaminį
Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis
Intuityviai asmeniškai pritaikykite aromatines kavas, tokias kaip kapučinas ir latė su pieno puta, naudodami iš anksto nustatytus skonio profilius „CoffeeMaestro“ meniu, ir mėgaukitės šilkine pieno puta iš mūsų išorinio pieno indo, net gamindami du pieno gėrimus vienu metu.
Peržiūrėti visas naudas

Pasigaminkite mėgstamą kavą su išankstiniais skonio nustatymais

Jūsų individualiems poreikiams pritaikytas skonis

  • 16 gėrimų

  • 6 naudotojų profiliai

  • Perlų metalo

  • Spalvotas TFT ekranas

Mėgaukitės 16 gardžių gėrimų, paruoštų, kaip jums patinka

Mėgaukitės 16 gardžių gėrimų, paruoštų, kaip jums patinka

Atraskite kavos pasaulį su jau žinomais receptais, tokiais kaip espreso ir kapučino kavos, ar ypatingais kavos gėrimais, kaip itališkas espreso su (pieno) puta.

„CoffeeMaestro“ – pagal jūsų skonį pritaikyti 3 skonių išankstiniai nustatymai

„CoffeeMaestro“ – pagal jūsų skonį pritaikyti 3 skonių išankstiniai nustatymai

Individualiai pritaikykite kavą pasirinkdami norimo skonio profilį („Delicato“, „Intenso“, „Forte“) gėrimui. Kavos aparatas automatiškai reguliuoja kavos virimo nustatymus, pvz., stiprumą, kavos kiekį ir išankstinį sudrėkinimą, kad skonis būtų tiksliai toks, kokio norite.

„HygieSteam“: pašalina iki 99,9 % ant ąsotėlių susikaupiančių mikroorganizmų*

„HygieSteam“: pašalina iki 99,9 % ant ąsotėlių susikaupiančių mikroorganizmų*

Su mūsų novatoriška automatine valymo sistema „HygieSteam“ pašalinama 99,9 % ant pieno indo susikaupiančių mikroorganizmų*.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

155

Atsiliepimai

98%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

01/05/2024

Україна

Україна

Кофейня дома

С мужем были юбиляры в прошлом году, подарили многие гости нам деньги в день рождения У нас Была Саеко Интуита, мы ее продали, встал вопрос о новой кофемашине. Муж хотел "Krups", но я выбрала эту модель и ничуть не пожалела. Кофе готовит изумительный, температуру, помол и крепость вы выбираете на свой вкус. А теперь, где-то, попив кофе в городе, говорит, поехали домой, у нас вкуснее!!!

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Якісний товар

Дуже проста у використанні. Навіть літні люди з нею впораються. Кава виходить дуже смачна. Та великий функціонал.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

18/11/2023

Україна

Україна

Найкраща машина у свому класі

Я вибирав з декількох моделей різних фірм. Спочатку планував філіпсовській GoLatte. І нібито його молочник подобався, але потім зайшов на сайт Філіпса і . побачив моделі Saeco GranAroma. І - захопився. Почав порівнювати з конкурентами. Головний, не буду приховувати - DeLongi. По можливостям та по якості. Але та модель, яку я роздивлявся, повністю програвала Saeco GranAroma. По перше, кількість напоїв. По друге, налашування молочної пінки. Вона регулються механічно на молочнику і при виборі інакшого рецепту, його треба регулювати знову. В Saeco GranAroma це все автоматично. Взагалі, ця машина як на мене, майже на голову вище за конкурентів: кількість напоїв, можливість приготування окремо не тільки двох порцій кави, але і двох порцій молочних напоїв. Окремий тракт для молока - трубочку можна вставляти відразу в тетрапак. Легкість облсуговування. Купа програм для очищення. В результаті зупинився на двох моделях GranAroma - 6400 серії і 6500. Перша, так, дешевша. Меньше на два напоїв і чорно-білі піктограми на панелі. Різниця в ціні суттєва. Я довго вагався, але потім взяв всеж таки старшу модель 6585\00. А потім, коли розгорнув, не пожалів. Вона чудова. Вона стильна. Вона потужна. Це - РІЧ. На пінці, яку вона робить (до речі, фантастична пінка) можна робити візерунки, які роблять барісти - вона щільна та густа. Я від машини в захваті.

Argumentai už

можливості, регулювання напоїв, фантастична молочна пінка

Argumentai prieš

не побачив. Єдине, хотілось би зменшити крок регулювання обєма кави в еквалайзері

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie GranAroma SM6585/00 Автоматична кавомашина

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Atsakomybės apribojimai

  1. 99,9999% mikroorganizmų, remiantis bandymais laboratorijoje.

  2. Įspėjimas apie nuosėdų šalinimą įjungiamas tik pakeitus filtrą 8 kartus. Kiek kavos puodelių galima išvirti neatlikus nuosėdų šalinimo priklauso nuo pasirinktos kavos rūšies, aparato plovimo ir valymo įpročių.