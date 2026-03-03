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Nutraukta gamyba
CA6813/00
SM6680/00
SM6685/00
SM8780/00
SM8785/00
SM6480/00
SM6580/00
SM6580/10
SM6580/20
SM6582/10
SM6582/30
100 % „Arabica“
1000 g
Aukštumose auginamų pupelių vystymuisi labai svarbus aukštis. Dėl aukštumose vyraujančių sąlygų (temperatūros, kritulių) kavamedžiai auga lėčiau, todėl pupelėse susikoncentruoja sodresnis skonis
Mes rūpestingai parenkame garsiausiuose kavos auginimo regionuose užaugintas pupeles, kad sukurtume išskirtinę aromato, tekstūros, išliekančio skonio, rūgštingumo ir vaizdinio poveikio pusiausvyrą.
Mes bendradarbiaujame tik su tais kavos pupelių augintojais, kurių pupelių savybės išlieka nepakitusios visus metus, kad jūs galėtumėte mėgautis nekintančia puodelyje plikomos kavos kokybe.
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