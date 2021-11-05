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2600 W
Garai 40 g/min.; 230 g garų pliūpsnis
550 ml XL vandens bakelis
Keramikinis lygintuvo padas
Keraminis lygintuvo padas atsparus įbrėžimams ir lengvai slysta.
„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Rossilek
05/11/2021
Česká republika
Dobrý pomocník
Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry
Argumentai už
Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha
Argumentai prieš
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Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička