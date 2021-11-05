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  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
  • Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

Nutraukta gamyba

6000 seriesGarų lygintuvas

DST6009/30

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas
6000 serijos „Philips“ garinis lygintuvas turi vieną didžiausių gariniams lygintuvams skirtų vandens bakelių. Lyginkite ilgiau be papildymo! Galingi garai padės lengvai išlyginti sunkiausiai lyginamas raukšles.
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Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su dideliu vandens bakeliu

Retesnis pildymas, ilgiau trunkantis lyginimas

  • 2600 W

  • Garai 40 g/min.; 230 g garų pliūpsnis

  • 550 ml XL vandens bakelis

  • Keramikinis lygintuvo padas

Keraminis lygintuvo padas lengvai slysta audiniu

Keraminis lygintuvo padas lengvai slysta audiniu

Keraminis lygintuvo padas atsparus įbrėžimams ir lengvai slysta.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

Nepertraukiamas garų tiekimas iki 40 g/min.

„Philips“ garinio lygintuvo nepertraukiama iki 40 g/min garų srovė užtikrina tobulą garų kiekį, kad efektyviai išlygintų raukšles.

Garų pliūpsnis iki 230 g, kad išlygintumėte sunkiausiai lyginamas raukšles

Garų pliūpsnis iki 230 g, kad išlygintumėte sunkiausiai lyginamas raukšles

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

05/11/2021

Česká republika

Česká republika

Dobrý pomocník

Výborná žehlička , krásně klouzavý povrch žehlící desky, krásně napařuje, silný ráz páry

Argumentai už

Nekroutící přívodní šňůra, velký objem nádržky na vodu, keramická žehlící plocha

Argumentai prieš

Žádné

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 6000 series DST6009/30 Napařovací žehlička

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