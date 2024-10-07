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6000 series Garų lygintuvas

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6000 seriesGarų lygintuvas

DST6009/30

6000 series Garų lygintuvas

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6009/30 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 7 October 2024

User Manual Philips 6000 series Steam iron

  • PDF fail., 10.4 MB
  • 7 October 2024

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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