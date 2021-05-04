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Nutraukta gamyba
FC6141/01
12 V automobilinis
Be maišelio, cikloninis
5 priedai ir laikymo krepšelis
Automobiliui (su automobiliniu kištuku)
Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.
Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų optimalų net smulkiausių dulkių dalelių surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.
„Philips MiniVac Car“ minisiurblys puikiai tinka automobiliui valyti, nes turi automobilio kištuką, kad galėtumėte išsiurbti sunkiausiai pasiekiamas vietas ir jums nereikėtų dulkių siurblio papildomai įkrauti. Todėl siurblį galite naudoti bet kada!
4.1
iš 5
11
Atsiliepimai
Prcek_hrosik
04/05/2021
Česká republika
Vysavač
Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.
Argumentai už
Bohaté příslušenství, uložný obal.
Argumentai prieš
Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač
Monyka
03/08/2020
Hrvatska
Odličan za auto ali i manje površine u kući
Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.
Argumentai už
Da
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač
Vladimir.crc
03/07/2020
България
Препоръчвам
Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.
Argumentai už
Гаранция 2 години
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка