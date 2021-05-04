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  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai
  • Automobiliniai dulkių siurbliai

Nutraukta gamyba

„MiniVac“Rankinis dulkių siurblys

FC6141/01

4.1
| (11) Atsiliepimai
Automobiliniai dulkių siurbliai
Išvalykite automobilį dar švariau naudodami galingą „Philips MiniVac“ 12 V minisiurblį. Cikloninė oro srovė ir 2 lygių filtravimo sistema garantuoja ilgą veikimą, o aerodinaminio dizaino antgalis užtikrina, kad dulkės būtų surinktos dar geriau.
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Cikloninė oro srovė be maišelių ir aerodinaminio dizaino antgalis

Automobiliniai dulkių siurbliai

  • 12 V automobilinis

  • Be maišelio, cikloninis

  • 5 priedai ir laikymo krepšelis

  • Automobiliui (su automobiliniu kištuku)

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

2-ų lygių cikloninė oro srovė be maišelių – optimalus filtravimas

Maišelio nenaudojančio siurblio cikloninė oro srovė sulaiko nešvarumus besisukančius viduje, kad užtikrintų optimalią, didelę siurbimo jėgą ir ilgalaikį valymą. Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausiai nešvarumų, tuo tarpu klostuotas antras filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.

Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulkės

Aerodinaminio dizaino antgaliu geriau surenkamos dulkės

Aerodinaminė „Philips MiniVac“ antgalio konstrukcija sukurta taip, kad užtikrintų optimalų net smulkiausių dulkių dalelių surinkimą. Ergonomiška antgalio forma padės išvalyti net sunkiausiai pasiekiamas vietas.

Automobilinis kištukas – neribota veikimo trukmė

Automobilinis kištukas – neribota veikimo trukmė

„Philips MiniVac Car“ minisiurblys puikiai tinka automobiliui valyti, nes turi automobilio kištuką, kad galėtumėte išsiurbti sunkiausiai pasiekiamas vietas ir jums nereikėtų dulkių siurblio papildomai įkrauti. Todėl siurblį galite naudoti bet kada!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

11

Atsiliepimai

4
2

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Vysavač

Ideální vysavač do auta na cesty. stačí připojit do autozásuvky a vysávate.Bohaté příslušenství s kterým se dostanete všude.

Argumentai už

Bohaté příslušenství, uložný obal.

Argumentai prieš

Možná by to chtělo mít k tomu rotační kartáč.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ruční vysavač

03/08/2020

Hrvatska

Hrvatska

Odličan za auto ali i manje površine u kući

Ovaj usisavač koristimo za auto ali i za manje površine u kući, npr. kutnu garnituru. Za svoju veličinu ima super snagu te pokupi prašinu ili malo veću prljavštinu. Odlična je i izdržljivost.

Argumentai už

Da

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ručni usisivač

03/07/2020

България

България

Препоръчвам

Хубава прахосмукачка за кола. Работи много тихо. Има доста накрайници за почистването.

Argumentai už

Гаранция 2 години

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6141/01 Ръчна прахосмукачка

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.