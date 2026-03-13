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„MiniVac“ Rankinis dulkių siurblys

Nutraukta gamyba

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„MiniVac“Rankinis dulkių siurblys

FC6141/01

„MiniVac“ Rankinis dulkių siurblys

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6141/01 - English (US)

  • PDF fail., 957.2 kB
  • 13 March 2026

User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6141/01

  • PDF fail., 527.6 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

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