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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
3,6 V
Sodriai juodas ir mėlynas
2 priedai
Įkrovimo stovas
Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausia nešvarumų, tuo tarpu antrasis filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.
Palyginti su kitais akumuliatoriais, turinčiais atminties efektą, rankinio dulkių siurblio NiMh akumuliatorius pasižymi ilgu naudojimu.
Su įkraunamu akumuliatoriumi galėsite valyti visur ir nesukti galvos dėl tinklo lizdo.
4.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lemur
01/10/2019
Česká republika
Za málo peněz, hodně muziky
Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač
Ninz
06/02/2016
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Koristan!
Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač