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  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
  • Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus

Nutraukta gamyba

MiniVacRankinis dulkių siurblys

FC6152/01

4
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus
Naudodami „Philips“ rankinį dulkių siurblį greitai ir lengvai atlikite kasdienius valymo darbus. Įkraunamas akumuliatorius užtikrina mobilumą, o naudodami pateiktus priedus galėsite valyti švelnius paviršius ir pasiekti sunkiai pasiekiamas vietas.
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Lengvas valymas naudojant 2-jų lygių filtravimo technologiją

Pašalina matomas dulkes ir nešvarumus

  • 3,6 V

  • Sodriai juodas ir mėlynas

  • 2 priedai

  • Įkrovimo stovas

Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina optimalų valymą

Dviejų lygių filtravimo sistema užtikrina, kad vos patekę į vidų nešvarumai iš ten neišeis. Pirmasis filtras sulaiko daugiausia nešvarumų, tuo tarpu antrasis filtras sulaiko mažiausias dulkių daleles.

NiMh akumuliatorius kasdieniam naudojimui

Palyginti su kitais akumuliatoriais, turinčiais atminties efektą, rankinio dulkių siurblio NiMh akumuliatorius pasižymi ilgu naudojimu.

Naudojant be laido užtikrinamas 100 % mobilumas

Naudojant be laido užtikrinamas 100 % mobilumas

Su įkraunamu akumuliatoriumi galėsite valyti visur ir nesukti galvos dėl tinklo lizdo.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

5
3
2
1

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Za málo peněz, hodně muziky

Skvělý pomocník v domácnosti, díky kterému snadno vysajeme veškeré drobky pod stolem i na stole, používáme jej i na vysávání psích chlupů, klasický vysavač s ním nahradit nelze ale na drobné smetí je ideální a vše rychle vysaje, což je lepší než složitě vyndavat velký vysavač.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ruční vysavač

06/02/2016

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Koristan!

Korisna stvarčica u svakom domu, blo bi super da ima i opciju mokrog usisavanja.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie MiniVac FC6152/01 Ručni usisavač

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