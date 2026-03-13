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MiniVac Rankinis dulkių siurblys

Nutraukta gamyba

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MiniVacRankinis dulkių siurblys

FC6152/01

MiniVac Rankinis dulkių siurblys

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6152/01 - English (US)

  • ZIP fail., 1.9 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF fail., 647.2 kB
  • 13 March 2026

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