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Nutraukta gamyba
„du viename“
18 V
Be maišelio
2 priedai
„PowerCyclone“ technologija vienu kartu užtikrina puikius valymo rezultatus keliais labai efektyviais veiksmais: 1) naudojant tiesią ir lygią oro įleidimo angą, oras greitai patenka į „PowerCyclone“; 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad dulkės būtų atskirtos nuo oro.
„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus. Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus ir pūkus.
Galingi 18 V ličio jonų akumuliatoriai veikia ilgiau nei standartiniai. Ličio jonų akumuliatoriai taip pat yra labai lengvi, todėl valymas bus mažiau varginantis.
4.5
iš 5
31
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
aal7820
11/11/2021
Україна
Завжди поруч
Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Saha078
11/11/2021
Україна
Для маленької квартири цілком достатньо
Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.
Argumentai už
якість матеріалів, ємність акумулятора
Argumentai prieš
немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Валерияю
26/10/2021
Україна
Отличный пылесос
Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.
Argumentai už
Отлично убирает пыль и шерсть
Argumentai prieš
Не обнаружено
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос
Bandymai atlikti įmonėje „Philips“. Palygintas su FC8455 / FC8456.