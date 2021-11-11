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  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
  • Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius

Nutraukta gamyba

„PowerPro Duo“Belaidis dulkių siurblys- šluota

FC6168/01

4.5
| (31) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį
Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius
Naujuoju „Philips PowerPro Duo“ kruopščiai išvalysite kietas grindis ir kilimus. „PowerCyclone“ technologija užtikrina didelę siurbimo galią ir nepriekaištingą efektyvumą. „TriActive“ turboantgalis vienu kartu surenka daugiau dulkių ir pūkų.
Peržiūrėti visas naudas

Su „PowerCyclone“ ir „TriActive“ turboantgaliu

Nepriekaištingi rezultatai valant bet kokius grindų paviršius

  • „du viename“

  • 18 V

  • Be maišelio

  • 2 priedai

„PowerCyclone“ technologija užtikrina geriausius rezultatus

„PowerCyclone“ technologija užtikrina geriausius rezultatus

„PowerCyclone“ technologija vienu kartu užtikrina puikius valymo rezultatus keliais labai efektyviais veiksmais: 1) naudojant tiesią ir lygią oro įleidimo angą, oras greitai patenka į „PowerCyclone“; 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad dulkės būtų atskirtos nuo oro.

„TriActive“ turboantgalis – optimalūs kilimų valymo rezultatai

„TriActive“ turboantgalis – optimalūs kilimų valymo rezultatai

„TriActive“ turboantgalis užtikrina geriausius kietų grindų ir kilimų valymo rezultatus. Motorizuotas šepetys ir optimizuotas oro srautas vienu kartu surenka visus nešvarumus ir pūkus.

Ilgai veikiantis galingas 18 V ličio akumuliatorius

Ilgai veikiantis galingas 18 V ličio akumuliatorius

Galingi 18 V ličio jonų akumuliatoriai veikia ilgiau nei standartiniai. Ličio jonų akumuliatoriai taip pat yra labai lengvi, todėl valymas bus mažiau varginantis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.5

iš 5

31

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

2

11/11/2021

Україна

Україна

Завжди поруч

Задоволений даним пристроєм. Заряда батереї вистачає. Всі дрібні прибирання виконуються саме ним.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

11/11/2021

Україна

Україна

Для маленької квартири цілком достатньо

Якісні матеріали, ніде нічого не люфтує. Акумулятора цілком вистачає на тиждень щоденного використання. Зручно мити фільтр.

Argumentai už

якість матеріалів, ємність акумулятора

Argumentai prieš

немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

26/10/2021

Україна

Україна

Отличный пылесос

Пользуюсь уже 9 месяцев. Очень довольна выбором. В квартире живут кот и собака, поэтому приходится ежедневно бороться с шерстью. Благодаря этому плесососу проблема решена.

Argumentai už

Отлично убирает пыль и шерсть

Argumentai prieš

Не обнаружено

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Duo FC6168/01 2-в-1, вертикальний пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. Bandymai atlikti įmonėje „Philips“. Palygintas su FC8455 / FC8456.