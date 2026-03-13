Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„PowerPro Duo“ Belaidis dulkių siurblys- šluota
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6168/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Eco passport Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick cordless - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Duo 2-in-1 handstick FC6168/01 - English (US)
Visi (8)
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
„Philips PowerPro Duo“ įkrovimo trukmė
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio šepečio valymas
PowerPro DuoŠepetys
Mano „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ siurbimo galia maža
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti