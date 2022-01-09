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Nutraukta gamyba
„Trys viename“
Siurbia, plauna ir rankinis siurblys
25,2 V
3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 % alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.
Naujasis „PowerPro Aqua“ dulkių siurblys yra be maišelio, todėl dulkių surinkimo dėžę galėsite ištuštinti neliesdami nešvarumų.
Naudojamas be laido, kad galėtumėte valyti bet kur.
4.2
iš 5
716
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Br999
09/01/2022
Україна
Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос
Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата
Argumentai už
За
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Max.P
14/11/2021
Україна
Быстрая уборка
Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.
Argumentai už
Легкий, без проводов
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю
ivankovorobyov
13/11/2021
Україна
Чудовий пилосос на всі випадки життя
Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.
Argumentai už
Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)
Argumentai prieš
З часом зменшується обсяг акумулятора
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання
Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti, kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų prekės ženklų mikropluošto šluostes.