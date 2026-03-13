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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„PowerPro Aqua“ Belaidis įkraunamas dulkių siurblys
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6408/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6408/01 - English (US)
Visi (13)
„PowerPro Aqua“ filtro valymas
„Philips PowerPro Aqua“ surinkimas
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
PowerPro DuoŠepetys
Dulkės išeina lauk iš „Philips PowerPro Aqua“ dulkių siurblio
Iš „Philips Wet“ dulkių siurblio išbėga mažiau vandens nei įprastai
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Nesisuka „Philips PowerPro“ dulkių siurblio–šluotos šepetys
Susisiekimas su „Philips“
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