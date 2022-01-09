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  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
  • Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu

Nutraukta gamyba

„PowerPro Aqua“PowerPro Aqua belaidis dulkių siurblys- šluota

FC6409/01

4.2
| (716) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį
Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu
Naujasis belaidis (25,2 V) „PowerPro Aqua“ yra galingas „trys viename“ įrenginys, kuris padės sutvarkyti kasdienę netvarką. Kartu su šiuo maišelių nenaudojančiu dulkių siurbliu pateikiamas rankinis siurblys kėdėms ir kampams, mažas „Turbo“ šepetys minkštiems paviršiams ir drėgnojo valymo sistema, kuri išvalys drėgną purvą.
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Visada po ranka, kad greitai sutvarkytumėte kasdienę netvarką

Siurbimas ir valymas šluošte vienu metu

  • „Trys viename“

  • Siurbia, plauna ir rankinis siurblys

  • 25,2 V

  • Mažas turbininis šepetys

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

3 sluoksnių filtro technologija sulaiko mikrodaleles

3 sluoksnių plaunamas filtras sulaiko > 90 % alergenų, tokių kaip žiedadulkės, gyvūnų plaukai ir dulkės, kad oras būtų švarus.

Be maišelio: dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu, lengvas ir higieniškas

Be maišelio: dulkių surinkimo dėžės ištuštinimas vienu judesiu, lengvas ir higieniškas

Naujasis „PowerPro Aqua“ dulkių siurblys yra be maišelio, todėl dulkių surinkimo dėžę galėsite ištuštinti neliesdami nešvarumų.

Belaidis valymas: lengvai pasieksite visus kampus

Belaidis valymas: lengvai pasieksite visus kampus

Panaudojus įkraunamą akumuliatorių nereikia laido ir tai suteikia laisvės siurbti, kur tik norite. Laidas neberiboja judesių, todėl galite lengvai siurbti skirtinguose kambariuose be jokio vargo.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.2

iš 5

716

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

09/01/2022

Україна

Україна

Очень крутой, удобный и мощный моющий пылесос

Видела много реклам этого пылесоса и честно говоря даже и не думала, что он и в правду настолько крутой и что действительно хорошо пылесосит и моет, но купив его я убедилась на все 100%!!! Ни разу не пожалела о своём выборе!!! Очень рекомендую!! Особенно у кого большая площадь,как у нас и дети, которые вечно чем то умудряются загадить полы)) я раньше брала в руки швабру и мне уже плохо становилось))) А пылесос справляется лучше некуда , не ожидала такого результата

Argumentai už

За

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

14/11/2021

Україна

Україна

Быстрая уборка

Очень удобно, что нет проводов. И заряда хватает на несколько уборок. Жена вообще рада. В одной руку ребенок, второй убирает.

Argumentai už

Легкий, без проводов

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6409/01 Бездротовий пилосос з акумуляторною батареєю

13/11/2021

Україна

Україна

Чудовий пилосос на всі випадки життя

Користуюся цією моделлю більше року. Раніше мав лише мішкові пилососи. Сказати, що життя стало легше - замало. PowerPro Aqua зодовольняє всі потреби - від звичайного прибирання квартири до чистки салона автомобіля. В захваті від конструкції, вона проста, надійна та геніальна. Дуже зручно коли пилосос розміром зі швабру може перетворитися на ще менший прістрій, яким можна дотягнутися до всіх закутків. Раджу цю модель власникам авто та 1-3 кімнатних квартир.

Argumentai už

Зручна конструкція, насадка для вологого прибирання, достатня потужність, контейнер зручніше чистити (у порівнянні з мішковими пилососами)

Argumentai prieš

З часом зменшується обсяг акумулятора

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Aqua FC6404/01 Пилосос для сухого і вологого прибирання

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Atsakomybės apribojimai

  1. Rekomenduojama keisti kas 3–6 mėn. priklausomai nuo naudojimo dažnumo. Pakuotėje yra 2 mikropluošto šluostės. Kur įsigyti mikropluošto šluosčių, galite sužinoti apsilankę www.philips.com. Negalime užtikrinti, kad valymo rezultatai bus optimalūs, jei naudosite kitų prekės ženklų mikropluošto šluostes.