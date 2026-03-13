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Dulkių siurbliai-šluotos
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„PowerPro Aqua“ PowerPro Aqua belaidis dulkių siurblys- šluota
Nutraukta gamyba
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FC6409/01
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Eco passport Philips PowerPro Aqua Stick vacuum cleaner - English (US)
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Aqua Cordless rechargeable vacuum cleaner FC6409/01 - English (US)
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„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
„Philips PowerPro Duo“ įkrovimo trukmė
„PowerPro Aqua“ filtro valymas
PowerPro DuoŠepetys
Mano „Philips Cordless Vacuum PowerPro Duo“ siurbimo galia maža
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