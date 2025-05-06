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Nutraukta gamyba
180° siurbimo antgalis
21,6 V, iki 40 min.
Siurblys ir rankinis siurblys
Mažas turb. šepetys, papild. filtras
180° siurbimo antgalis sukurtas taip, kad tiksliai ir galingai susiurbtų iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu nuo visų grindų ir net iš sunkiai pasiekiamų vietų.
Su „SpeedPro“ antgalyje esančiomis LED lempomis dulkes, pūkus, plaukus ir trupinius lengva pastebėti ir susiurbti. LED lempos antgalyje vienu perbraukimu apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą.
Su didelio našumo 21,6 V ličio jonų akumuliatoriumi iki kito įkrovimo siurbsite iki 40 min. normaliu režimu ir 20 min. turborežimu.
4.4
iš 5
240
Atsiliepimai
84%
Rekomenduoja šį gaminį
fdrv
06/05/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.
Argumentai už
Вже порекомендував і вже купили
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Tatа
04/09/2024
Україна
Виріб супер...але
Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
ValeriyK
13/05/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудовий та зручний пилосос!
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Argumentai už
Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос
Plaukite filtrą kas 2 savaites tik rankomis, kad jis veiktų optimaliai. Spauskite, kol vanduo bus švarus. Prieš naudodami dar kartą, palikite 24 val., kad išdžiūtų.