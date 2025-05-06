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  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
  • Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas

Nutraukta gamyba

„SpeedPro“Belaidis dulkių siurblys-šluota

FC6727/01

4.4
| (240) Atsiliepimai | 84% Rekomenduoja šį gaminį
Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas
Su naujuoju belaidžiu dulkių siurbliu „SpeedPro“ išsiurbsite greitai ir galingai. Jis turi 180° siurbimo antgalį, kad tiksliai susiurbtų purvą net sunkiausiai pasiekiamose vietose – palei sienas, baldus ir kampuose.
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Greitas, galingas ir pasiekia net sunkiai prieinamas vietas

  • 180° siurbimo antgalis

  • 21,6 V, iki 40 min.

  • Siurblys ir rankinis siurblys

  • Mažas turb. šepetys, papild. filtras

Susiurbia iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu

Susiurbia iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu

180° siurbimo antgalis sukurtas taip, kad tiksliai ir galingai susiurbtų iki 98 % dulkių ir nešvarumų kiekvienu perbraukimu nuo visų grindų ir net iš sunkiai pasiekiamų vietų.

LED lempos antgalyje apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą

LED lempos antgalyje apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą

Su „SpeedPro“ antgalyje esančiomis LED lempomis dulkes, pūkus, plaukus ir trupinius lengva pastebėti ir susiurbti. LED lempos antgalyje vienu perbraukimu apšviečia pasislėpusias dulkes ir purvą.

Iki 40 min. trunkantis valymas, su 21,6 V ličio jonų akumuliatoriumi

Iki 40 min. trunkantis valymas, su 21,6 V ličio jonų akumuliatoriumi

Su didelio našumo 21,6 V ličio jonų akumuliatoriumi iki kito įkrovimo siurbsite iki 40 min. normaliu režimu ir 20 min. turborežimu.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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4.4

iš 5

240

Atsiliepimai

84%

Rekomenduoja šį gaminį

06/05/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Все сподобалось! Пара нюансів котрі помітив під час використання: Єдине, що мені було б зручніше якщо дві насадки були поєднані, бо виходить що треба спочатку пропилесосити насадкою 180 аби пил по максимуму прибрати, а потім вже робити вологе прибирання, бо насадка для всмоктування пилу працює посередньо у порівнянні із насадкою 180. Насадка для меблів шерсть від кота зовсім не вбирає, але пил і інший бруд вбирала.

Argumentai už

Вже порекомендував і вже купили

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

04/09/2024

Україна

Україна

Виріб супер...але

Пилосос супер. Мріяла про нього і в жовтні того року придбала. Була їм дуже задоволена. Але як місяць перестала крутитись щітка і все..тепер проблема з прибиранням. В магазині, де купувала сказали звертатись до сервісного центру. А ось де він знаходиться не повідомили. Додзвонитися на лінію Філіпс не реально. Весь час в очікуванні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

13/05/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий та зручний пилосос!

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Argumentai už

Зручний, легкий, з підсвіткою, з вологим прибиранням.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Aqua FC6729/01 Мийний бездротовий пилосос

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