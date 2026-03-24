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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
„SpeedPro“ Belaidis dulkių siurblys-šluota
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6727/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (4)
„Philips SpeedPro (Max) Stick“ dulkių siurblio akumuliatoriaus keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kiek laiko turėčiau krauti „Philips“ belaidį dulkių siurblį?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
Maža 5000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurbimo galia
Negaliu atidaryti „Philips“ belaidžio dulkių siurblio dulkių surinkimo kibirėlio
5000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
Mano „Philips“ belaidis dulkių siurblys neįsijungia
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