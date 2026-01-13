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Nutraukta gamyba

„SpeedPro Max“Dulkių siurblys „šluota“

FC6823/01

4.7
| (333) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Greičiausias belaidis valymas*
Revoliucinis „SpeedPro Max“ su 360° siurbimo antgaliu susiurbia daugiau purvo kiekvienu perbraukimu pirmyn ir atgal, net palei sienas ir baldus. Išvalykite daugiau ir užtrukite trumpiau valydami tiek kietas grindų dangas, tiek kilimus.
Peržiūrėti visas naudas

su 360° siurbimo antgaliu

Greičiausias belaidis valymas*

  • 360° siurbimo antgalis

  • 25,2 V, veikia iki 65 min.

  • Siurblys ir rankinis siurblys

  • „TurboPet“ antgalis

Su 360° siurbimo antgaliu susiurbsite dulkes ir purvą iš visų pusių

Su 360° siurbimo antgaliu susiurbsite dulkes ir purvą iš visų pusių

Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą kiekvienu perbraukimu, net braukdami atgal ir kampuose, kad nė vienas judesys nebūtų veltui.

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!

„PowerCyclone 8“ yra mūsų galingiausia technologija be maišelio

„PowerCyclone 8“ yra mūsų galingiausia technologija be maišelio

Technologija „PowerCyclone 8“ – mūsų geriausia dulkių siurbimo be maišelio technologija dabar ir belaidžiame siurblyje „šluotoje“, kad siurbimas ilgiau išliktų stipresnis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

333

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

13/01/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Argumentai už

Він потужний і корисний!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su 10 perkamiausių belaidžių dulkių siurblių-šluotų > 300 € Vokietijoje 2017 m., naudojant „Philips“ sukurtą labai purvinų kietų grindų valymo testą pagal tarptautinį standartą IEC60312-1. 2018 m. sausis.