GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

„SpeedPro Max“ Dulkių siurblys „šluota“

Nutraukta gamyba

Palaikymas

„SpeedPro Max“Dulkių siurblys „šluota“

FC6823/01

„SpeedPro Max“ Dulkių siurblys „šluota“

Nutraukta gamyba

Eiti į parduotuvę

Užregistruokite savo gaminį

Gaukite pratęsta garantiją

Užregistruokite per 90 dienų nuo įsigijimo ir gaukite pratęstą garantiją (gali būti taikomos sąlygos).

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner FC6823/01 - English (US)

  • PDF fail., 1.3 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Stick vacuum cleaner

  • PDF fail., 687.2 kB
  • 13 March 2026

Dažnai užduodami klausimai

Dalys ir priedai

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti