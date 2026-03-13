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Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
SpeedPro Max Aqua Belaidis dulkių siurblys „šluota“
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC6901/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Visi (7)
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Grindų valiklio ar šilto vandens pylimas į „Philips“ dulkių siurblio–šluotos bakelį
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio baterijos keitimas
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Įkraunamo siurblio-šluotos priedas
„Philips SpeedPro Max“ vamzdelis
Antgalio šepetėlio rinkinys
Iš „Philips“ belaidžio dulkių siurblio sklinda neįprastas garsas
7000 serijos belaidis dulkių siurblys „Philips“ rodo klaidos kodą
7000 serijos „Philips“ belaidžio dulkių siurblio valymas
„Philips SpeedPro Max“ belaidžiame siurblyje rodomas klaidos kodas
Maža 7000 serijos belaidžio dulkių siurblio „Philips“ siurbimo galia
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