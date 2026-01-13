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  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*
  • Greičiausias belaidis siurblys*

Nutraukta gamyba

„SpeedPro Max Aqua“Belaidis dulkių siurblys-šluota

FC6903/01

4.7
| (333) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį
Greičiausias belaidis siurblys*
Valymą baigsite greičiau su mūsų „trys viename“ belaidžiu siurbliu. Galingas 360° siurbimo antgalis greičiau susiurbia dulkes ir purvą iš visų pusių. Tinka ir kietoms grindims, ir kilimams – kad kiekvienas judesys būtų vertas pastangų. Unikali siurbimo ir drėgno valymo sistema vienu kartu išvalo įvairų purvą.
Peržiūrėti visas naudas

su „trys viename“ valymu

Greičiausias belaidis siurblys*

  • 360° siurbimo antgalis

  • 25,2 V, veikia iki 75 min.

  • Siurblys, šluostė ir rankinis prietaisas

  • Integruoti priedai

Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą

Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą

Su 360° siurbimo antgaliu greičiau susiurbsite dulkes ir purvą

Iki 75 min.* galingo valymo su 25,2 V ličio jonų akumuliatoriumi

Iki 75 min.* galingo valymo su 25,2 V ličio jonų akumuliatoriumi

Didelio našumo 25,2 V ličio jonų akumuliatoriai iki kito įkrovimo veikia iki 75 min. režimu „Eco“, 35 min. – įprastu režimu ir 25 min. – režimu „Turbo“.

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ variklis sugeneruoja didelį oro srautą (> 1000 l/min.)

„PowerBlade“ yra skaitmeninis variklis, sukuriantis neprilygstamą, labai didelį oro srautą (> 1000 l/min), kuris antgalyje sukuria siurbimą 360° kampu. Registruokitės Philips.lt per 3 mėnesius nuo pirkimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui!

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.7

iš 5

333

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

13/01/2026

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Це чудовий вироб

Це мабуть найліпша техніка придбана мною!!! Пилесос супер

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Бездротовий вертикальний пилосос

17/10/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудовий помічник

Пилесос виправдав всі очікування!!! Подобається що можна вибрати як сухе так і вологе прибирання, або окремо або разом. Першим користувачем був мій дорослий син!!! Він сказав що це просто «Вау»!!

Argumentai už

Він потужний і корисний!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

08/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Одним словом: в захваті.

Чудово працює. Не потрібно тягати шнури. На довго вистачає акамулятора.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Мийний бездротовий пилосос

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su 10 perkamiausių belaidžių dulkių siurblių-šluotų > 300 € Vokietijoje 2017 m., naudojant „Philips“ sukurtą labai purvinų kietų grindų valymo testą pagal tarptautinį standartą IEC60312-1. 2018 m. sausis.

  2. Su siurbimo ir drėgno valymo sistema