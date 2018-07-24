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Nutraukta gamyba
1200 W
2 mikropluošto šluostės
Tikslus antgalis
„Philips“ įrenginyje „SteamCleaner Multi“ naudojamas tik vanduo, todėl ant paviršių nelieka jokių dėmių.
Naudokite „Philips“ įrenginį „SteamCleaner Multi“ ir mėgaukitės higieniška švara. Su „SteamCleaner Multi“ be jokių cheminių medžiagų, naudodami tik vandenį, sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų.
Pridedamos 2 plaunamos ir tvirtos mikropluošto šluostės. Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus. Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti.
4.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mihaela1979
24/07/2018
România
extraordinar
foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Vesakj
09/07/2018
България
НО...
Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка
Mircea27
18/09/2016
România
Patvirtintas pirkėjas
La ninel de amator este foarte bun
Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil