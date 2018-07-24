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  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
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  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
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  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
  • Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs

Nutraukta gamyba

SteamCleaner MultiRankinis garų valiklis

FC7008/01

4.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
„Philips“ įrenginiu „SteamCleaner Multi“, naudojančiu garus, išvalysite sunkiai pašalinamas dėmes ir riebalus. Džiaukitės higieniška švara, nes vandens garai sunaikina iki 99,9 % bakterijų. Garų antgaliu pasieksite visus kampus, o mikropluošto šluoste pakelsite ir surinksite nešvarumus.
Peržiūrėti visas naudas

Pašalinkite sunkiai išvalomas dėmes ir sunaikinkite bakterijas be chemikalų

Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs

  • 1200 W

  • 2 mikropluošto šluostės

  • Tikslus antgalis

Nereikia jokių valymo priemonių, ant paviršių nelieka nuosėdų

Nereikia jokių valymo priemonių, ant paviršių nelieka nuosėdų

„Philips“ įrenginyje „SteamCleaner Multi“ naudojamas tik vanduo, todėl ant paviršių nelieka jokių dėmių.

Valydami garais sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Valydami garais sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Naudokite „Philips“ įrenginį „SteamCleaner Multi“ ir mėgaukitės higieniška švara. Su „SteamCleaner Multi“ be jokių cheminių medžiagų, naudodami tik vandenį, sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų.

Pridedamos 2 mikropluošto šluostės

Pridedamos 2 mikropluošto šluostės

Pridedamos 2 plaunamos ir tvirtos mikropluošto šluostės. Minkšta mikropluošto medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir švelniai šalina nešvarumus. Mikropluošto šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva pritvirtinti ir nuimti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

24/07/2018

România

România

extraordinar

foarte practic, usor de utilizat, recomand cu siguranta

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

09/07/2018

България

България

НО...

Но защо няма наличност? Използвала съм и съм много доволна. Очаквате ли отново?

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Ръчна парочистачка

18/09/2016

România

România

Patvirtintas pirkėjas

La ninel de amator este foarte bun

Am cumpărat produsul acum 2 luni, funcționează bine, lavetele se curăță și se schimbă ușor

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SteamCleaner Multi FC7008/01 Aparat de curăţat cu abur portabil

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  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.