Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
SteamCleaner Multi Rankinis garų valiklis
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC7008/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU Declaration of conformity Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner FC7008/01 - English (US)
Important Information Manual Philips SteamCleaner Multi Handheld steam cleaner
Visi (3)
„Philips“ belaidžio dulkių siurblio mikropluošto šluosčių plovimas arba keitimas
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti