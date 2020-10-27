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Nutraukta gamyba
FC8013/01
Atsarginis rinkinys
Su „SmartPro Compact“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.
2 keičiami filtrai
1 šepečių pora
Keičiamame rinkinyje yra 2 pakaitiniai filtrai, užtikrinantys optimalius valymo rezultatus
Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.
Šepečius keiskite kartą per metus, kad dulkės ir stambesnės dalelės būtų surenkamos optimaliai
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