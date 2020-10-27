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Nutraukta gamyba

„SmartPro Compact“Pakaitinis rinkinys

FC8013/01

Atsarginis rinkinys

Su „SmartPro Compact“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.

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Skirta „SmartPro Compact“ su „TriActive XL“ antgaliu

Atsarginis rinkinys

  • 2 keičiami filtrai

  • 1 šepečių pora

2 pakaitiniai filtrai optimaliems rezultatams užtikrinti

Keičiamame rinkinyje yra 2 pakaitiniai filtrai, užtikrinantys optimalius valymo rezultatus

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte prietaiso tarnavimo laiką

Keiskite kas 4 mėnesius, kad pailgintumėte dulkių siurblio-roboto tarnavimo laiką.

Keiskite kartą per metus, kad surinktumėte dulkes ir stambias daleles

Šepečius keiskite kartą per metus, kad dulkės ir stambesnės dalelės būtų surenkamos optimaliai

Techninės savybės

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