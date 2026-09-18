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Dulkių siurbliai-šluotos
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„SmartPro Compact“ Pakaitinis rinkinys
Nutraukta gamyba
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FC8013/01
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Su „SmartPro Compact“ dulkių siurbliais-robotais suderinamas keičiamasis rinkinys. Rinkinyje yra 2 filtrai ir 1 šoninių šepečių pora. Juos keičiant, užtikrinamas ilgas dulkių siurblio-roboto veikimo laikas.
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