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Nutraukta gamyba
FC8031/00
1 „EPA12“ išmetimo filtras
„s-filter®“ standartas
Sulaiko >99,5 % dulkių
„s-filter®“ yra standartizuotas išmetimo filtras, kurį lengvai atpažinsite pagal jo logotipą. Tinka įvairiems „Philips“, „Electrolux“, „AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.
Prieš išpučiant orą atgal į kambarį EPA12 filtras surenka mažiausiai 99,5 % dulkių, todėl oras jūsų namuose yra švaresnis. Filtras turi būti keičiamas kartą per metus.
Siekiant užtikrinti optimalias charakteristikas ir filtravimą, rekomenduojame keisti filtrą kas 12 mėnesių.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
geroeva
02/03/2015
България
Не толкова добра прахосмукачка
За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!
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