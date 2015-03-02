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  • Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras
  • Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras

Nutraukta gamyba

„s-filter®“ išmetimo filtras

FC8031/00

3
| (1) Apžvalga
Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras
Dulkių siurblio „Philips EPA12“ filtras surenka mažiausiai 99,5 % smulkiausių dulkių, todėl aplinkoje neliks jokių dulkių. Optimaliam našumui filtrą reikia keisti kartą per metus.
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„EPA12“ filtras surenka mažiausiai 99,5 % smulkiausių dulkių

Originalus „Philips EPA12“ keičiamas filtras

  • 1 „EPA12“ išmetimo filtras

  • „s-filter®“ standartas

  • Sulaiko >99,5 % dulkių

Lengvai keičiamas standartinis „s-filter®“

„s-filter®“ yra standartizuotas išmetimo filtras, kurį lengvai atpažinsite pagal jo logotipą. Tinka įvairiems „Philips“, „Electrolux“, „AEG“, „Volta“ ir „Tornado“ dulkių siurbliams.

EPA12 išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

EPA12 išmetimo filtras – nepriekaištingas filtravimas

Prieš išpučiant orą atgal į kambarį EPA12 filtras surenka mažiausiai 99,5 % dulkių, todėl oras jūsų namuose yra švaresnis. Filtras turi būti keičiamas kartą per metus.

Keiskite kas 12 mėnesių, jei norite užtikrinti ilgą veikimą

Keiskite kas 12 mėnesių, jei norite užtikrinti ilgą veikimą

Siekiant užtikrinti optimalias charakteristikas ir filtravimą, rekomenduojame keisti filtrą kas 12 mėnesių.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
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1

02/03/2015

България

България

Не толкова добра прахосмукачка

За толкова скъпа прахосмукачка се очаква уредът да работи толкова перфектно и ефективно, както от началото, така е след първите 6 месеца. С добра поддръжка от наша страна, редовно почистване, и въпреки това прахосмукачката изгуби мощността и силата на почистване. По-добре да бяхме взели една прахосмукачка за 100 лв, вместо 300, та поне да не съжаляваме за сериозното парично вложение във Филипс. Откъде може да закупим маркуч, филтри и други части, не е указано в листовката. Не е сериозно прахосмукачките с торбички да чистят по-добре, отколкото иновативните такива без торбичка. Употребата им е по-лесна, но с времето им се губи мощността и просто после обикаляш дома си с една ръмжаща, но не почистваща прахосмукачка. Искаме си парите обратно!

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8031/00 s-filter® exhaust filter

Ši apžvalga buvo parašyta apie FC8031/00 s-filter® exhaust filter

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