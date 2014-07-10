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20 % didesnė siurbimo galia* – kad būtų švariau
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže
1800 W
PowerCyclone 4
HEPA 10 plaunamas filtras
„Parquet“
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
1800 W variklis sukuria maksimalią 350 W siurbimo galią, todėl darbus atliksite našiai.
Klostuotas EPA filtras turi didelį filtravimo paviršių ir puikiai filtruoja. Naudojant cikloninę oro srovę filtras ilgai neužsikemša, geriau filtruoja ir gali būti naudojamas ilgiau.
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maniu465
10/07/2014
Polska
Produkt szczególnie warty polecenia.
Odkurzacz ten świetnie sprawdza się podczas codziennego sprzątania. Jego największym atutem jest technologią PowerCyclone 4, która od razu oddziela kurz od powietrza oraz filtr Hepa 10.Posiada zbiornik na kurz o pojemności 1,5 l, który w łatwy sposób można opróżnić - kurz zbiera się po jednej stronie i równomiernie zsuwa się do kosza na śmieci. Takie rozwiązanie jest rewelacyjne! Łatwo i w czysty sposób pozbywamy się śmieci ze zbiornika i od razu można kontynuować sprzątanie. Jak dla mnie najlepszy!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Odkurzacz bezworkowy
CristianP
07/05/2019
România
Foarte multumit
Recomand acest produs deoarce aspira foarte bine ,desi il am de cativa ani inca functioneaza ca in prima zi.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
nmo07
30/01/2019
România
Foarte buna putere de aspirare
Aspiratorul este foarte mobil, se plimba foarte usor, cordonul este suficient de lung incat sa nu il muti dintr-o priza in alta, iar puterea de aspirare este buna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8473/01 Aspirator fără sac
Siurbimo galia patikrinta vadovaujantis tarptautiniu standartu DIN EN 60312/11/2008, patikrą atliko nepriklausomas bandymų institutas „SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH“ („Philips Consumer Lifestyle B.V.“, 2013 m. sausio mėn.).