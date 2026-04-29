10% nuolaida pirmam užsakymui
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Dulkių siurbliai-šluotos
Visos serijos
PowerPro Compact Dulkių siurblys be maišelio
Nutraukta gamyba
Palaikymas
FC8473/01
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
EU Declaration of conformity Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner FC8473/01 - English (US)
Important Information Manual Philips PowerPro Compact Bagless vacuum cleaner
Visi (4)
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio be maišelio dulkių surinkimo talpos valymas
„Philips“ dulkių siurblio filtro valymas
„Philips“ dulkių siurblys neįsijungia
„Philips“ dulkių siurblys perkaista
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti