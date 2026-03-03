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  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
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  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
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  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas

Nutraukta gamyba

PerformerDulkių siurblys su maišeliu

FC8680/09

Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
„Philips Performer“ dulkių siurblys valo geriausiai ir vartoja mažai energijos. Su mūsų priešalerginiu filtru, kuris sulaiko daugiau nei 99,9 % kenksmingų dalelių, namų oras bus švarus ir sveikas.
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„TriActive+“ antgalis tinka 3 veiksmams vieno valymo metu

Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas

  • Priešalerginis filtras

  • 4 l

„TriActive+“ antgalis yra skirtas 3 valymo veiksmams

„TriActive+“ antgalis yra skirtas 3 valymo veiksmams

Mūsų išskirtinis „TriActive+“ antgalis švelniai praskiria kilimą, kad išvalytų giliau. Per priekinius ir šoninius oro kanalus įtraukiami trupiniai, siurbiama visai šalia baldų ir sienų.

Antgalis parketui saugo grindis nuo subraižymo

Antgalis parketui saugo grindis nuo subraižymo

Minkšti šepetėlio šereliai ant antgalio parketui kruopščiai valo ir saugo kietas grindis nuo įbrėžimų.

Tyli technologija tyliam siurbimui

Gaminiui naudojama tyli technologija, kad būtų siurbiama tyliai. Šis dulkių siurblys veikia 70 dB garsumu.

Techninės savybės

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