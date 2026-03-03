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Nutraukta gamyba
FC8680/09
Priešalerginis filtras
4 l
Mūsų išskirtinis „TriActive+“ antgalis švelniai praskiria kilimą, kad išvalytų giliau. Per priekinius ir šoninius oro kanalus įtraukiami trupiniai, siurbiama visai šalia baldų ir sienų.
Minkšti šepetėlio šereliai ant antgalio parketui kruopščiai valo ir saugo kietas grindis nuo įbrėžimų.
Gaminiui naudojama tyli technologija, kad būtų siurbiama tyliai. Šis dulkių siurblys veikia 70 dB garsumu.
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