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Dulkių siurbliai-šluotos
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Performer Dulkių siurblys su maišeliu
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FC8680/09
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EU Declaration of conformity Philips Performer Vacuum cleaner with bag FC8680/09 - English (US)
Important Information Manual Philips Performer Vacuum cleaner with bag
Visi (5)
Ar dulkių siurblio „Philips“ priedai suderinami su kitais modeliais?
Kaip ir kada keisti „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelį?
Kaip patikrinti, ar „Philips“ dulkių siurblio dulkių surinkimo maišelis yra pilnas?
Kur yra nurodyti „Philips“ dulkių siurblio modelio ir serijos numeriai?
„Philips“ dulkių siurblio filtro valymas
„Philips“ dulkių siurblys neįsijungia
„Philips“ dulkių siurblys perkaista
Maža „Philips“ dulkių siurblio siurbimo galia
Naudodamas „Philips“ dulkių siurblį jaučiu elektros smūgius
Mano „Philips“ dulkių siurblys rodo, kad dulkių surinkimo maišelis yra pilnas, kai jis nėra pilnas
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