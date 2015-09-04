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  • Profesionalus valymas
  • Profesionalus valymas
  • Profesionalus valymas
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  • Profesionalus valymas
  • Profesionalus valymas

Nutraukta gamyba

MarathonDulkių siurblys be maišelio

FC9205/01

5
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Profesionalus valymas
Dėl naujos „Philips“ technologijos „Cyclone Filter“ dulkių siurblio be maišelio „Marathon“ siurbimo galia padeda pasiekti ilgalaikių rezultatų. Jo efektyvi konstrukcija ir 2200 W variklis sukuria šios kategorijos siurbliams labai didelę maksimalią siurbimo galią.
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Didelė ilgai išliekanti valymo galia

Profesionalus valymas

  • 2200 W

  • 400 W siurbimo galia

  • HEPA 13

Didelio galingumo cikloninis filtras ilgai išliekančiai siurbiamajai galiai

Didelio galingumo cikloninis filtras ilgai išliekančiai siurbiamajai galiai

Dėl cikloninio filtro technologijos „Marathon“ aukšta siurbimo galia išlieka visą laiką, tuo tarpu įprastinių dulkių siurblių siurbimo galia greitai sumažėja, kai jų dulkių krepšys arba filtras užsikemša.

2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia

2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia

2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/09/2015

Lietuva

Lietuva

labai galingas prietaisas

labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

07/05/2013

Polska

Polska

Świetny bezworkowy odkurzacz!

Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy

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