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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
2200 W
400 W siurbimo galia
HEPA 13
Dėl cikloninio filtro technologijos „Marathon“ aukšta siurbimo galia išlieka visą laiką, tuo tarpu įprastinių dulkių siurblių siurbimo galia greitai sumažėja, kai jų dulkių krepšys arba filtras užsikemša.
2200 vatų su maks. 400 vatų siurbimo galia
„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
grazina
04/09/2015
Lietuva
labai galingas prietaisas
labai patogus, manevringas, galingo siurbimo, kaip tik toks kokio ilgai ieskojau, labai puikus pagalbininkas buityje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Dulkių siurblys be maišelio
GosiaSz
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Aga2013
07/05/2013
Polska
Świetny bezworkowy odkurzacz!
Świetnie odkurza (b. duży ciąg), wygodna rura (nie trzeba się niewygodnie nachylać), cichy, łatwy do czyszczenia pojemnik na kurz/śmiecie. Bardzo wygodna końcówka (zagięta) - bardzo łatwo odkurzać narożniki przy schodach itd. Szczerze polecam! Jedyna wada to wysoka cena ale za taką jakość moim zdaniem warto zapłacić.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9205/01 Odkurzacz bezworkowy