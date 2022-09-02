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Nutraukta gamyba
2000 V
400 W siurbimo galia
HEPA 12 filtras
Automatinis valymas
Šis dulkių siurblys turi 2000 W variklį su didžiausia 400 W siurbimo galia, kuri užtikrina puikius valymo rezultatus.
„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio priekyje lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai sušluoja dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.
Kiekvieną kartą atlikus valymą, paprastu mygtuko paspaudimu įjungiama terkšlė, kuri kruopščiai nukrato dulkes nuo filtro klosčių į dulkių surinkimo dėžę. Dabar oro srovės nebeblokuoja filtre esančios dulkės, ir siurbimo galia yra beveik tokia pati, kaip ir naujame filtre.
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Martisnezh
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Най-добрата прахосмукачка,която съм ползвала.
Много мощна и лесна за почистване прахосмукачка,а четката е уникална. Ползвам я от както е излязъл модела до сега и нямам забележки.
Argumentai prieš
Единствения недостатък е,че за модела не мога да намеря филтри за смяна,
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Marathon FC9222/01 Прахосмукачка без торба