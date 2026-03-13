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„Marathon“ Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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„Marathon“Dulkių siurblys be maišelio

FC9222/01

„Marathon“ Dulkių siurblys be maišelio

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

User Manual Philips Marathon Bagless vacuum cleaner

  • PDF fail., 23.3 MB
  • 13 March 2026

„Marathon“, turintis automatinę filtrų valymo sistemą – puikus valymo sprendimas.

  • PDF fail.
  • 29 March 2026

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