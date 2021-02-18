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Nutraukta gamyba
1,7 l
„Turbo“ šepetys
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.
4.8
iš 5
57
Atsiliepimai
93%
Rekomenduoja šį gaminį
Alisha_cheree
18/02/2021
Україна
Пылесос Philips PowerPro Active Bagless
отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner
livreta
02/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Силно препоръчвам този тип прахосмукачки
Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.
Argumentai už
Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване
Argumentai prieš
Заема повече място от колкото би ми се искало
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Elsi94
01/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Уред за готвене на пара
Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам
Argumentai už
Бързо, полезно, вкусно
Argumentai prieš
Няма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба