GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“

Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC9533/09

4.8
| (57) Atsiliepimai | 93% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“
Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys be maišelio dėl „PowerCyclone“ technologijos ir „TriActive+“ antgalio, sukurto taip, kad surinktų kuo daugiau dulkių, užtikrina geriausius rezultatus. Dulkių talpyklą lengva ištuštinti, nesukeliant dulkių debesies.
Peržiūrėti visas naudas

Greitai ir lengvai ištuštinamas

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 4“

  • 1,7 l

  • „Turbo“ šepetys

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

„Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

„Turbo“ šepečio antgalis pašalina 25 % daugiau plaukų ir dulkių

„Turbo“ šepečio antgalis leidžia giliai išvalyti kilimą ir nuo jo nuimti plaukus bei pūkus. Besisukantis šepetys aktyviai pakelia dulkes ir plaukus, todėl siurblys 25 % geriau susiurbia nešvarumus nuo kilimų. Antgalio ratukai apsaugo nuo pažeidimo, jei grindys kietos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.8

iš 5

57

Atsiliepimai

93%

Rekomenduoja šį gaminį

1

18/02/2021

Україна

Україна

Пылесос Philips PowerPro Active Bagless

отличная всасываемость, собирает много мусора, тихо работает, легко чистится, много насадок

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Bagless vacuum cleaner

02/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Силно препоръчвам този тип прахосмукачки

Харесва ми, че е лесна за поддръжка, мощна. Достъпва добре ъгли и тесни пространства.

Argumentai už

Не се нуждае от консуматив торбички, лесна за почистване

Argumentai prieš

Заема повече място от колкото би ми се искало

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

01/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Уред за готвене на пара

Приготвям храната на бебето си в страхотния уред на Филипс. Всичко става много бързо, вкусно и се мие в съдомиялна. Това е най-добрата ми покупка за бебето! Горещо шрепоръчвам

Argumentai už

Бързо, полезно, вкусно

Argumentai prieš

Няма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC9532/09 Прахосмукачка без торба

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.