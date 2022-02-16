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Nutraukta gamyba
900 W
„PowerCyclone 7“
„Allergy H13“ filtras
„TriActive+“ antgalis
Didelio našumo 900 W variklis ir daugiau nei 50 000 aps./min. generuoja didelę siurbimo galią, kad kaskart išvalytumėte giliai. Užsiregistruokite „Philips“ puslapyje per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui.
Su „TriActive+“ antgaliu ir ilgalaike, stipria siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.
„PowerCyclone 7“ technologija pasižymi aerodinaminiu dizainu, kad sumažintų oro pasipriešinimą ir užtikrintų ilgalaikę, stiprią siurbimo galią. Labai sustiprintas oro srautas cilindrinėje kameroje ir unikalios išleidimo mentės veiksmingai atskiria dulkes nuo oro.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
47
Atsiliepimai
98%
Rekomenduoja šį gaminį
16/02/2022
Україна
Гарний апарат
Поки що працює без жодних зауважень і нарікань. Сподіваюсь так триватиме і надалі. Гарантія на 5 років теж схиляє до такої думки.
Argumentai už
Якість. Зручність. Гарантія.
Argumentai prieš
Поки немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Paytka
12/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Тяга
Не очікував такої тяги всасування. Дуже задоволений.
Argumentai už
Тяга, якість
Argumentai prieš
Нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Bosya45
08/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Пилосос чудовий
Легкий у використанні, майже безшумний, мощний. Багатофункціональні щітки.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9552/09 Пилосос без мішка для пилу
siurbimo galia palyginta su „PowerPro Active“, kuris buvo parduodamas 2019 m., ir išbandyta remiantis IEC 60312. Filtravimo efektyvumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % dulkių surinkimas nuo kietų grindų su plyšiais (IEC62885-2).
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.