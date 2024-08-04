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  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia
  • 50 % didesnė siurbimo galia

Nutraukta gamyba

5000 SeriesDulkių siurblys be maišelio

FC9553/09

4.7
| (20) Atsiliepimai | 94% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

50 % didesnė siurbimo galia
Su „Philips" 5000 serijos dulkių siurbliu be maišelio pasieksite geriausius gilaus valymo rezultatus minimaliomis pastangomis, naudodami „PowerCyclone 7“ technologiją ir „TriActive+“ antgalį, pasižymintį 3 optimizuotais valymo veiksmais.
Peržiūrėti visas naudas

Susiurbia > 99,9 smulkių dulkių*

50 % didesnė siurbimo galia

  • 900 W

  • „PowerCyclone 7“

  • „Allergy H13“ filtras

  • „TriActive+“ antgalis

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Didelio našumo 900 W variklis ir daugiau nei 50 000 aps./min. generuoja didelę siurbimo galią, kad kaskart išvalytumėte giliai. Užsiregistruokite „Philips“ puslapyje per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui.

99,9 % dulkių surinkimas** – labai švarus valymas

99,9 % dulkių surinkimas** – labai švarus valymas

Su „TriActive+“ antgaliu ir ilgalaike, stipria siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ ilgiau išlaiko stipraus siurbimo galią

„PowerCyclone 7“ technologija pasižymi aerodinaminiu dizainu, kad sumažintų oro pasipriešinimą ir užtikrintų ilgalaikę, stiprią siurbimo galią. Labai sustiprintas oro srautas cilindrinėje kameroje ir unikalios išleidimo mentės veiksmingai atskiria dulkes nuo oro.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549
  • Award image VRS_AWARD-1679594

Atsiliepimai

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4.7

iš 5

20

Atsiliepimai

94%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2

04/08/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Потужний пилосос.

Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.

Argumentai už

Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.

Argumentai prieš

Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

13/01/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже збалансований продукт

Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.

Argumentai už

Потужність, тишина, зручність, очистка повітря

Argumentai prieš

Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

10/11/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудова та без відказна техніка.

Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд

Argumentai už

+

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. siurbimo galia palyginta su „PowerPro Active“, kuris buvo parduodamas 2019 m., ir išbandyta remiantis IEC 60312. Filtravimo efektyvumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

  2. 99,9 % dulkių surink. siurbiant kietas grindis su siaurais įrank. (IEC62885-2).

  3. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.