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Nutraukta gamyba
900 W
„PowerCyclone 7“
„Allergy H13“ filtras
„TriActive+“ antgalis
Didelio našumo 900 W variklis ir daugiau nei 50 000 aps./min. generuoja didelę siurbimo galią, kad kaskart išvalytumėte giliai. Užsiregistruokite „Philips“ puslapyje per 3 mėnesius nuo įsigijimo dienos ir gaukite nemokamą 5 metų garantiją varikliui.
Su „TriActive+“ antgaliu ir ilgalaike, stipria siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių**.
„PowerCyclone 7“ technologija pasižymi aerodinaminiu dizainu, kad sumažintų oro pasipriešinimą ir užtikrintų ilgalaikę, stiprią siurbimo galią. Labai sustiprintas oro srautas cilindrinėje kameroje ir unikalios išleidimo mentės veiksmingai atskiria dulkes nuo oro.
Apdovanojimai
4.7
iš 5
20
Atsiliepimai
94%
Rekomenduoja šį gaminį
Lol it's
04/08/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Потужний пилосос.
Чудово працює. Порівняно з попереднім самсунгом працює набагато тихіше. Хороша тяга, багато насадок. Одразу видно, якщо до контейнера пилозбірника затягло сторонні предмети. І я помітила , що з кожним наступним прибиранням, пилу в контейнері стає менше, що говорить про якість прибирання. Очищення контейнера проводжу одразу, мию контейнер душем і поролоновий фільтр чистою водою. Дехто пише, що шнур тонкий і шланг жорсткий (переломлюється). Нічого подібного! Шнур плоский, а не круглий, як багато хто звик і розрахований саме для цього виробу . Досить довгий - 9 м. Шланг нормальний. На корпусі є ручка для переносу. В деяких моделях пилососів відсутня - це не зручно. Тут є! Хоча пилосос добре їздить за шлангом, при переставлянні з місця на місце, має значення.
Argumentai už
Потужний. Багато насадок. Добре фільтрує повітря. Є можливість регулювання потужності всмоктування на корпусі пилососа і на ручці.
Argumentai prieš
Займає багато місця у зібрано у стані. Не зручно зберігати.Немає в продажу оригінальних фільтрів ☹️
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Володимир77
13/01/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Дуже збалансований продукт
Співвідношення ціна якість відмінне, дуже потужний і водночас тихенький. Єдиний недолік то дуже швидко заповнюється резервуар))). Чистити зручно.
Argumentai už
Потужність, тишина, зручність, очистка повітря
Argumentai prieš
Дуже твердий і незручний шланг, особливо на маленьких площах. Просто не згинається як труба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Патрік
10/11/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Чудова та без відказна техніка.
Саме така оцінка тому що постійно обираю саме цей бренд
Argumentai už
+
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 5000 FC9550/09 Пилосос без мішка для пилу
siurbimo galia palyginta su „PowerPro Active“, kuris buvo parduodamas 2019 m., ir išbandyta remiantis IEC 60312. Filtravimo efektyvumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % dulkių surink. siurbiant kietas grindis su siaurais įrank. (IEC62885-2).
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.