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Visos serijos

  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

Nutraukta gamyba

„PowerPro Ultimate“Dulkių siurblys be maišelio

FC9932/09

4.8
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
Aukštesnio lygio „Philips PowerPro Ultimate“ galinga cikloninio veikimo sistema – valo geriausiai ir lengvai, tinka tiek kietoms grindims, tiek giliems kilimams. Grindų lygio lemputės apšviečia visas vos matomas dulkes, o kai norite pailsėti, išsijungia ir palaukia jūsų.
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Gilus valymas su „TriActive“ LED

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 750 W

  • „Allergy H13“ filtras

„PowerCyclone 8“ technologija atskiria dulkes nuo oro

Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.

„TriActive“ LED antgalis pakelia ir išvalo vos matomas dulkes

„TriActive“ LED antgalis pakelia ir išvalo vos matomas dulkes

Mūsų išskirtinis „TriActive“ LED su grindų apšvietimo technologija pakelia vos matomas dulkes. Dėl unikalių guminių vožtuvų antgalis be šepetėlio neužsikemša susiraizgiusiais plaukais.

„CarpetClean“ antgalis skirtas sunkiems kilimams giliai valyti

Naudokite „CarpetClean“ antgalį, norėdami giliai išvalyti sunkiausius kilimus bei atsikratyti dulkių ant minkštų grindų.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

16/10/2019

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволен

Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.

Argumentai už

Тиха и ефективна прахосмукачка

Argumentai prieš

Не знам още

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

05/06/2019

България

България

Много удобна и лека

Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба

08/01/2019

Slovenija

Slovenija

super izdelek

Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke

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Atsakomybės apribojimai

  1. Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos, 2014 m. vasario–balandžio mėn.

  2. frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą

  3. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.

  4. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).