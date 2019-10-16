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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
„Allergy H13“ filtras
Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.
Mūsų išskirtinis „TriActive“ LED su grindų apšvietimo technologija pakelia vos matomas dulkes. Dėl unikalių guminių vožtuvų antgalis be šepetėlio neužsikemša susiraizgiusiais plaukais.
Naudokite „CarpetClean“ antgalį, norėdami giliai išvalyti sunkiausius kilimus bei atsikratyti dulkių ant minkštų grindų.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
ATHLET_TH
16/10/2019
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволен
Лека и компактна прахосмукачка, с която се работи лесно и приятно.
Argumentai už
Тиха и ефективна прахосмукачка
Argumentai prieš
Не знам още
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Jessi
05/06/2019
България
Много удобна и лека
Препоръчвам на всички които оценяват новият, иновативен и лесен начин за прецизно чистене, без шум...
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Прахосмукачка без торба
Tinca
08/01/2019
Slovenija
super izdelek
Zelo uporaben, tih in ekonomičen. Več različnih nastavkov en celo z lučko.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9932/09 Sesalnik brez vrečke
Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos, 2014 m. vasario–balandžio mėn.
frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).