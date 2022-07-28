GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*
  • „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • „Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*

Nutraukta gamyba

„PerfectCare Pure“Nuosėdų šalinimo kasetė

GC002/00

1.1
| (14) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*
„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė tinkama naudoti su „PerfectCare Pure“ garų generatoriais, kuriuose įdiegta „Pure Steam“ technologija. Ji suteikia 99 % apsaugą nuo kalkių ir 5 kartus padidina eksploatavimo laiką
Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

99 % apsauga nuo kalkių, eksploatavimo laiką padidina 5 kartus

„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė*

  • Pašalina 99 % kalkių

  • Tinka naudoti su „PerfectCare Pure“

Galėsite lyginti 3 mėnesius

Galėsite lyginti 3 mėnesius

Kasetės naudojimo trukmė priklauso nuo tos vietos, kurioje gyvenate, vandens kietumo ir lyginimo valandų skaičiaus per savaitę; naudodami 1 kasetę galėsite lyginti iki 3 mėnesių.

5 metų apsaugos nuo nuosėdų garantija

5 metų apsaugos nuo nuosėdų garantija

„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė efektyviai apsaugos „PerfectCare Pure“ nuo bet kokių pažeidimų dėl nuosėdų. Įrenginiui suteikiama 5 metų apsaugos nuo nuosėdų garantija.

99 % apsauga nuo kalkių su „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasete

99 % apsauga nuo kalkių su „PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasete

„PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasetės filtrai pašalina 99 % čiaupo vandenyje esančių kalkių. Taip užtikrinamas pastovus garų srautas, o ant drabužių nesikaupia kalkių nuosėdos.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

1.1

iš 5

14

Atsiliepimai

5
4
3

28/07/2022

România

România

Stoc epuizat ?

De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

04/10/2021

România

România

Pacat de Statia de calcat!

Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00

01/06/2021

Latvija

Latvija

Avoid! Impossible to buy

Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.
Atsakomybės apribojimai

  1. Gali būti, kad gaminys atrodys tamsesnis ir šlapesnis nei pakuotės paveikslėlyje. Taip yra dėl to, kad jis buvo apdorotas demineralizuotu vandeniu, siekiant užtikrinti geriausias savybes.