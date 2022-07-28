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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Pašalina 99 % kalkių
Tinka naudoti su „PerfectCare Pure“
Kasetės naudojimo trukmė priklauso nuo tos vietos, kurioje gyvenate, vandens kietumo ir lyginimo valandų skaičiaus per savaitę; naudodami 1 kasetę galėsite lyginti iki 3 mėnesių.
„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė efektyviai apsaugos „PerfectCare Pure“ nuo bet kokių pažeidimų dėl nuosėdų. Įrenginiui suteikiama 5 metų apsaugos nuo nuosėdų garantija.
„PureSteam“ nuosėdų šalinimo kasetės filtrai pašalina 99 % čiaupo vandenyje esančių kalkių. Taip užtikrinamas pastovus garų srautas, o ant drabužių nesikaupia kalkių nuosėdos.
Apdovanojimai
1.1
iš 5
14
Atsiliepimai
Ionut j
28/07/2022
România
Stoc epuizat ?
De unde cumpărăm? Nu avem de unde cumpara , ce facem???
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Aandra
04/10/2021
România
Pacat de Statia de calcat!
Cartusul este foarte bun daca este intretinut corespunzator. Am statia din 2017 si am folosit 6 catuse pana in prezent. In medie un cartus ma tine 8-12 luni in conditiile in care calc saptamanal, si la o serie de calcat folosesc aproximativ 4l-5l de apa demineralizata. In momentul in care am folosit alt tip de apa (plata/ de la robinet) viata cartusului a fost redusa drastic pana la 3 luni.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Ši apžvalga buvo parašyta apie Cartuş anti-calcar PerfectCare Pure GC002/00
Hasans111
01/06/2021
Latvija
Avoid! Impossible to buy
Good ironing machine, and out of luck when you need replacement. In Latvia and Lithiania - not a single replacement item, out of stock, unknown when and if arrives. It basically turns your iron in brick, as it stops producing steam. May 2021.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Ši apžvalga buvo parašyta apie PerfectCare Pure GC002/00 atkaļķošanas kasetne
Gali būti, kad gaminys atrodys tamsesnis ir šlapesnis nei pakuotės paveikslėlyje. Taip yra dėl to, kad jis buvo apdorotas demineralizuotu vandeniu, siekiant užtikrinti geriausias savybes.