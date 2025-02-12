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„PerfectCare Pure“ Nuosėdų šalinimo kasetė

Nutraukta gamyba

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„PerfectCare Pure“Nuosėdų šalinimo kasetė

GC002/00

„PerfectCare Pure“ Nuosėdų šalinimo kasetė

Nutraukta gamyba

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Vadovai ir dokumentacija

„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė tinkama naudoti su „PerfectCare Pure“ garų generatoriais, kuriuose įdiegta „Pure Steam“ technologija. Ji suteikia 99 % apsaugą nuo kalkių ir 5 kartus padidina eksploatavimo laiką

  • PDF fail.
  • 12 February 2025

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