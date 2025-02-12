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„PerfectCare Pure“ Nuosėdų šalinimo kasetė
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GC002/00
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„Pure Steam“ nuosėdų šalinimo kasetė tinkama naudoti su „PerfectCare Pure“ garų generatoriais, kuriuose įdiegta „Pure Steam“ technologija. Ji suteikia 99 % apsaugą nuo kalkių ir 5 kartus padidina eksploatavimo laiką
500 serijaPūkų rinkiklis
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