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Nutraukta gamyba

1700 seriesGarų lygintuvas

GC1705/01

4.5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitis ir efektyvumas garantuoti
Gyvenime reikia padaryti tiek daug namų ruošos darbų, todėl juos norima padaryti kuo greičiau. Su specialiu smailiu galiuku, unikaliai sukurtomis garų skylėmis ir lengvai slystančia pado plokšte šis kokybiškas lygintuvas tiesiog sukurtas greitam darbui.
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Lyginimo prekių ženklas

Greitam lyginimui pritaikyta pado plokštė

Greitis ir efektyvumas garantuoti

  • Garai 17 g/min.

  • Aliuminio pado plokštė

  • Kalkių šalinimas

  • 1400 vatų

1400 W galia užtikrina nuolatinę galingą garų srovę

1400 W galia užtikrina nuolatinę galingą garų srovę

Šis galingas lygintuvas greitai įkaista ir lyginimo metu išlaiko stabilias temperatūras, taip galima tinkamai pašalinti raukšles.

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Purškimas dulksna tolygiai sudrėkina audinį

Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Nuosėdų šalinimas apsaugos lygintuvą nuo nuosėdų kaupimosi

Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

15/05/2012

Polska

Polska

spełnia moje oczekiwania

Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe z serii 1700 GC1705

01/02/2019

România

România

De calitate

Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705

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