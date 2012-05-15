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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garai 17 g/min.
Aliuminio pado plokštė
Kalkių šalinimas
1400 vatų
Šis galingas lygintuvas greitai įkaista ir lyginimo metu išlaiko stabilias temperatūras, taip galima tinkamai pašalinti raukšles.
Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.
Naudodami kalkių nuosėdų šalinimo funkciją galite paprastai praskalauti „Philips“ lygintuvą ir pašalinti iš jo kalkių daleles. Tai pailgina jūsų lygintuvo eksploatavimo laiką.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
twardy
15/05/2012
Polska
spełnia moje oczekiwania
Jestem zadowolony z produktu w pełni spełnia moje oczekiwania
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe z serii 1700 GC1705
C0rnelia
01/02/2019
România
De calitate
Este foarte usor de folosit si ofera o anumita siguranta in lucrul cu acest produs,recomand cu placere.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur seria 1700 GC1705