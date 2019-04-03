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  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeedGarų lygintuvas

GC2042/40

4.5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
Naudodami šį „EasySpeed“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje ir pastovi garų srovė.
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Lyginimo prekių ženklas

3 būdai, kurie pagreitins lyginimą

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

  • Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis

  • Keramikinis lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2100 vatų

Iki 2100 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2100 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2100 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
2
1

03/04/2019

Україна

Україна

Ця праска ідеальна

Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парова праска

31/05/2017

Hrvatska

Hrvatska

izvrsna kvaliteta proizvoda

Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo

09/04/2017

България

България

Лесно подвижна, доста мощна

Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парна ютия

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