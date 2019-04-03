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Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis
Keramikinis lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2100 vatų
Iki 2100 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.
Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Tatyana123
03/04/2019
Україна
Ця праска ідеальна
Гарна підошва праски з легкістю розгладжує тканину, зручний носик та подача пару вражає!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парова праска
Ljerka
31/05/2017
Hrvatska
izvrsna kvaliteta proizvoda
Prezadovoljna sam jednostavnošću upotrebe i učinkovitošću glačala. Svima preporučujem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Parno glačalo
Paeadaise
09/04/2017
България
Лесно подвижна, доста мощна
Ютията лесно се плъзга по дрехите. Доста бързо загрява. Има добра пара. Доволна съм от съотношение цена качество.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2042/40 Парна ютия