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Nutraukta gamyba
GC206/30
Lyginimo prekių ženklas
Sukurta lygintuvams su garais
Unikali „ShoulderShape“
„PerfectFlow Express“ apdangalas
Dėl unikalios „ShoulderShape“ sistemos marškinius išlyginsite lengviau nei iki šiol. Ši novatoriška sistema padeda marškinius išlyginti rečiau juos dėliojant ir taisant, todėl sutaupoma laiko ir pastangų.
Novatoriška „PerfectFlow Express“ danga yra skirta naudoti su garų lygintuvais. Iš 3D tekstilės pagaminta danga paspartina garų srauto tekėjimą dangos viduje, jį efektyviai panaudojant lyginimo rezultatams, greičiui ir patogumui pagerinti.
Nuo šiol lygintuvo laidas dar ilgesnis! Kištuką galite jungti tiesiai į lizdą po lyginimo lentos paviršiumi. Lygintuvo laido ilgis užtikrina visišką laisvę judant.
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