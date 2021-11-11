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  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeed PlusGarų lygintuvas

GC2142/40

4.9
| (16) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
Su „EasySpeed Plus“ lyginsite greičiau, nes galingi garų srautai įsiskverbia į raukšles, nelimpantis lygintuvo padas lengvai slysta, o mūsų lašėjimą stabdanti sistema apsaugo nuo pratekėjimo. Tai yra trys paprasti veiksniai, kad lygintumėte greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Greičiau lyginsite dėl 3 veiksnių

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

  • 2000 W

  • 100 g garų pliūpsnis

  • 25 g/min., nepertraukiami garai

  • Nelipnus lygintuvo padas

2000 W, kad greitai įkaistų

2000 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Iki 100 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Iki 100 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.

Iki 25 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 25 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Daugiau stiprių pastoviai sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

16

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Argumentai už

Надійність, гарний дизайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Argumentai už

Легка, надійна

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

02/11/2021

Україна

Україна

Прекрасный утюг для молодых мамочек

Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн

Argumentai už

Все супер

Argumentai prieš

Ненавижу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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