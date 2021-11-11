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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2000 W
100 g garų pliūpsnis
25 g/min., nepertraukiami garai
Nelipnus lygintuvo padas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.
Daugiau stiprių pastoviai sklindančių garų įsiskverbia į audinį, kad greičiau išlygintumėte raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
16
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Argumentai už
Надійність, гарний дизайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Argumentai už
Легка, надійна
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Barbarisa2
02/11/2021
Україна
Прекрасный утюг для молодых мамочек
Утюг очень удобный, лёгкий, можно гладить с паром или с водичкой. Красный дизайн
Argumentai už
Все супер
Argumentai prieš
Ненавижу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска