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2100 W
110 g garų pliūpsnis
30 g/min., nepertraukiami garai
Keramikinis lygintuvo padas
Greitai įkaista ir galingai veikia.
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.
Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.6
iš 5
21
Atsiliepimai
90%
Rekomenduoja šį gaminį
14/11/2021
Україна
Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...
... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))
Argumentai už
Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Gudvin
28/10/2021
Україна
Виріб зі всім необхідними функціями в побуті
Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва
Argumentai už
Ціна, функціонал
Argumentai prieš
Нема
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Kukushka51
27/10/2021
Україна
Прекрасна праска для родини
Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска