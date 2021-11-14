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  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeed PlusGarų lygintuvas

GC2148/30

4.6
| (21) Atsiliepimai | 90% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
Su „EasySpeed Plus“ lyginsite greičiau, nes galingi garų srautai įsiskverbia į raukšles, patvarus keraminis lygintuvo padas lengvai slysta, o mūsų lašėjimą stabdanti sistema apsaugo nuo pratekėjimo. Tai yra trys paprasti veiksniai, kad lygintumėte greitai.
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Lyginimo prekių ženklas

Greičiau lyginsite dėl 3 veiksnių

Greitas lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

  • 2100 W

  • 110 g garų pliūpsnis

  • 30 g/min., nepertraukiami garai

  • Keramikinis lygintuvo padas

2100 W, kad greitai įkaistų

2100 W, kad greitai įkaistų

Greitai įkaista ir galingai veikia.

Iki 110 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Iki 110 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai įveikiamas raukšles.

Iki 30 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 30 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Galingais ir nepertraukiamai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.6

iš 5

21

Atsiliepimai

90%

Rekomenduoja šį gaminį

1

14/11/2021

Україна

Україна

Дякую всім, хто доклав рук до цього творіння...

... і зробив прасування для мене приємним процесом (що тепер ми з батьками наввипередки змагаємося, якщо треба щось прасувати)) Це правда!! Бо і я, і батьки пам'ятаємо життя з минулими прасками.. А тут: - Пливе... Гладимо без ніяких зусиль. - Пара б'є на метр від мене і не залишає шансу ні одній складці. - Хочеш - гладь (носик залізе скрізь), хочеш - повісь на плечики і відпарюй вертикально! Якість все-одно порадує)) - Довговічність: Я батькам його купила ще на попередній роботі років 7 назад і з тих пір якість роботи не змінилася! - Бідненькій прасочці приходиться себе очищувати при такій жорсткій воді, що вже два чайники змінили... а їй нічого)))

Argumentai už

Висока ЯКІСТЬ, зручність, легкість в роботі, довговічність

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

28/10/2021

Україна

Україна

Виріб зі всім необхідними функціями в побуті

Все сподобалось, всі стандартні функції, капля стоп, подача пара, вертикальна подача пара, очистка від накипу, добра підошва

Argumentai už

Ціна, функціонал

Argumentai prieš

Нема

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

27/10/2021

Україна

Україна

Прекрасна праска для родини

Ідеальне співвідношення ціна якість Гарно прасує Зручна форма

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Plus GC2148/30 Парова праска

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