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  • 8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai
  • 8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai
  • 8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai
  • 8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai

Nutraukta gamyba

Easy8Lyginimo lenta

GC240/25

4.1
| (19) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai
Lyginimo lenta atlieka svarbų vaidmenį lyginant. Kuriant naująją „Philips“ lyginimo lentą buvo pagalvota apie kiekvieną detalę, kad jums lyginti būtų iš tiesų lengva. Unikalioje lentoje integruoti 8 išmanūs nustatymai, kuriuos pasirinkus bus išspręsta bet kokia lyginimo problema.
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Lyginimo prekių ženklas

Su unikalia „ShoulderWing“ sistema

8 protingi visiškai lengvo lyginimo sprendimai

  • Su „ShoulderWing“ sistema

1 kg lengvesnis*

1 kg lengvesnis*

Dabar lyginimo lenta 1 kg lengvesnė nei ankstesnė jos versija, todėl lengviau pakelti prieš pradedant lyginti

Drabužių pakaba

Drabužių pakaba

Nebereikia ieškoti, kur pakabinti tik ką išlygintus marškinius. Drabužius galima kabinti tiesiai ant patogios kabyklos.

Sukurta, kad būtų stabilu: transportavimo užraktas ir kojelių dangteliai

Sukurta, kad būtų stabilu: transportavimo užraktas ir kojelių dangteliai

Transportavimo užraktas apsaugo nuo atsitiktinio lentos susiskleidimo lyginant ir išlaiko lentą suskleistą, kai nenaudojama. Lyginimo lentą laiko dviguba kojų konstrukcija su neslystančiais kojelių dangteliais, kurie suteikia papildomo stabilumo.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.1

iš 5

19

Atsiliepimai

29/10/2021

Україна

Україна

Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка

До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.

Argumentai už

Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає

Argumentai prieš

Занадто висока ціна

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

14/04/2019

Україна

Україна

Якісна річ

Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування

19/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Ovaj proizvod ima odlične karakteristike

Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Daska za glačanje

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Atsakomybės apribojimai

  1. Nuo ankstesnės versijos GC240

  2. Mažesnis garsas nei lyginant ant daugiasluoksnės lentos dangos