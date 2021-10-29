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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Su „ShoulderWing“ sistema
Dabar lyginimo lenta 1 kg lengvesnė nei ankstesnė jos versija, todėl lengviau pakelti prieš pradedant lyginti
Nebereikia ieškoti, kur pakabinti tik ką išlygintus marškinius. Drabužius galima kabinti tiesiai ant patogios kabyklos.
Transportavimo užraktas apsaugo nuo atsitiktinio lentos susiskleidimo lyginant ir išlaiko lentą suskleistą, kai nenaudojama. Lyginimo lentą laiko dviguba kojų konstrukcija su neslystančiais kojelių dangteliais, kurie suteikia papildomo stabilumo.
Apdovanojimai
4.1
iš 5
19
Atsiliepimai
u186-dmitriy
29/10/2021
Україна
Дуже гарна і функціональна прасувальна дошка
До вибору гладильної дошки я підійшов дуже ретельно, так як дружина проводить біля неї достатньо велику кількість часу: постійна глажка брюк/сорочок. Потрібна була стійка, якісна дошка для парогенератора, був ще один критерій - приємний неналяпистий чохол. Ця дошка відразу зацікавила своми "вушками" - плечиками для глажки сорочок, такого рішення моя дружина ще не бачила, воно їй здалось дуже оригінальним і зручним. Побачивши її в Інтернеті, я відразу почав шукати відгуки. І яке було моє здивування, що відгуки про неї були негативними, але їх було небагато і вони давні. Все ж таки я вирішив подивитися на неї в реальності і придбати, якщо зовнішній вигляд мене влаштує. І мене все влаштувало.
Argumentai už
Дошка має приємний зовнішній вигляд, тепер випускається на білій, а не на сірій основі, з фірмовим найменуванням на чохлі і без тримача для шнура. Дошка має видвижні вушки, які полегшують процес глажки. На стику приєднання плечика до дошки загиба не виникає, сорочка розглажується рівномірно. Це забезпечується за рахунок невеликого нахлесту білого чохла дошки на плечико, в цьому місці зазор не утворюється і якість прасування не страждає
Argumentai prieš
Занадто висока ціна
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Viktor87
14/04/2019
Україна
Якісна річ
Дуже зручна у користуванні. Ідеально підходить до праски з парогенератором PHILIPS PerfectCare Elite Plus GC9682/80.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Дошка для прасування
Tintoreto
19/08/2019
Hrvatska
Ovaj proizvod ima odlične karakteristike
Odlična daska za glačanje, nakon 4h glačanja ne pojavljuje se kondenzacija. Jedina mana je što nije praktična za uže majice.. Dobro bi bilo da postoji i uži dodatak za rukave.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC240/25 Daska za glačanje
Nuo ankstesnės versijos GC240
Mažesnis garsas nei lyginant ant daugiasluoksnės lentos dangos