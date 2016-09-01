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Nutraukta gamyba

2500 seriesGarų lygintuvas

GC2510/02

4.9
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Paprasta, greita ir veiksminga
Siekdami puikių rezultatų jūs norite galingos garų srovės ir lygintuvo, kuris niekada nepavestų. Sukurdamas 90 g garų srovę, naudodamas 2000 W nuolatinę srovę ir dvipusio veikimo nuosėdų šalinimo sistemą šis praktiškas lygintuvas vertas daugiau nei jis kainuoja!
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Lyginimo prekių ženklas

Ilgiau trunkantis garų srovės veikimas

Paprasta, greita ir veiksminga

  • 30 g

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.

Garų padidinimas iki 90 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Garų padidinimas iki 90 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lygintuvo 90 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.9

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

01/09/2016

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Wart polecenia

To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe

07/11/2013

Polska

Polska

zdaje egzamin

z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe

10/04/2019

Україна

Україна

Утюг-супер!

За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510/02 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510/02 Парова праска

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