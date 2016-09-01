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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
30 g
2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.
Lygintuvo 90 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Marcel
01/09/2016
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Wart polecenia
To żelazko służy w naszym gospodarstwie domowym już od ok 10lat i sprawuje się świetnie. Miałem do niedawna wrażenie że dzisiejszy rynek nastawiony jest na produkowanie kiepskiej jakości towarów które po okresie gwarancyjnym niszczeją i są do zmiany na nowy model. Jednak ku mojemu zdziwieniu firma PHILIPS nie funkcjonuje w ten sposób dlatego obdarzyłem ją zaufaniem i nowo nabywane sprzęty do domu są właśnie markowane tą firmą. Mam nadzieję że będę tak zadowolony jak z opisywanego żelazka.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe
agusia
07/11/2013
Polska
zdaje egzamin
z czystym sumieniem polecam żelazko łatwość obsługi i dobrze wyprasowane rzeczy
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510 Żelazko parowe
Valeriia333
10/04/2019
Україна
Утюг-супер!
За несколько лет использования никаких пререканий нет! Нагревается быстро, антипригарное покрытие очень радует, отдичная подача пара. Дарила такой же маме-довольна также, как и я! Легкая и быстрая глажка гарантирована!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2510/02 Парова праска