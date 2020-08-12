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Nutraukta gamyba

2500 seriesGarų lygintuvas

GC2528/02

4.3
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Paprasta, greita ir veiksminga
Siekdami puikių rezultatų jūs norite galingos garų srovės ir lygintuvo, kuris niekada nepavestų. Sukurdamas 95 g garų srovę, naudodamas 2100 W nuolatinę srovę ir dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistemą šis praktiškas lygintuvas vertas daugiau nei jis kainuoja!
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Lyginimo prekių ženklas

Ilgiau trunkantis garų srovės veikimas

Paprasta, greita ir veiksminga

  • „Dripstop“

  • Dvigubo veikimo kalkių šalinimo funkc.

Nuolat tiekiama galinga garų srovė

Nuolat tiekiama galinga garų srovė

2100 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.3

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

12/08/2020

България

България

Ползвам този модел от десет години.

Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.

Argumentai už

Бързо загрява, глади перфектно.

Argumentai prieš

няма такива

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528/02 Парна ютия

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528/02 Парна ютия

07/05/2019

România

România

Produs fiabil

Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

30/01/2019

România

România

Un produs bun

Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur

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