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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
„Dripstop“
Dvigubo veikimo kalkių šalinimo funkc.
2100 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.
Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Apdovanojimai
4.3
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
mi6i
12/08/2020
България
Ползвам този модел от десет години.
Много съм доволна. Работи прекрасно. Ползвам я от десет години. Препоръчвам на всеки, който се колебае, какъв модел да избере.
Argumentai už
Бързо загрява, глади перфектно.
Argumentai prieš
няма такива
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528/02 Парна ютия
Anda85
07/05/2019
România
Produs fiabil
Este un produs cu durata lunga de viata și ușor de utilizat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Daniel31
30/01/2019
România
Un produs bun
Il folosim de 10 ani. Foarte bun, raportat la pret. Este foarte important sa folosesti doar apa desurizata.
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2500 series GC2528 Fier de călcat cu abur