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  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
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  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
  • Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

Nutraukta gamyba

EasySpeed AdvancedGarų lygintuvas

GC2675/85

4.5
| (14) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos
Lyginkite greičiau nuo pradžios iki pabaigos: greitai įkaista, XL dydžio vandens pildymo anga, galingi garų srautai įsiskverbia į raukšles, patvarus, greitai slystantis keraminis lygintuvo padas ir lašėjimą stabdanti sistema. Tai yra penki veiksniai, dėl kurių lyginsite greičiau.
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Lyginimo prekių ženklas

Greičiau lyginsite dėl 5 veiksnių

Greitesnis lyginimas nuo pradžios iki pabaigos

  • 2400 W

  • 180 g garų padidinimas

  • 40 g/min., nepertraukiami garai

  • Keramikinis lygintuvo padas

2400 W, kad greitai, per 30 sek., įkaistų

2400 W, kad greitai, per 30 sek., įkaistų

Greitai, per 30 sek., įkaista, kad greitai pradėtumėte lyginti

180 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

180 g garų pliūpsnis išlygina sunkiai lyginamas raukšles

Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.

Iki 40 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Iki 40 g/min. skleidžiami garai galingam, stabiliam veikimui

Galingais ir pastoviai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.5

iš 5

14

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Patvirtintas pirkėjas

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

30/08/2018

Polska

Polska

Prostota i funkcjonalność

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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