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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
180 g garų padidinimas
40 g/min., nepertraukiami garai
Keramikinis lygintuvo padas
Greitai, per 30 sek., įkaista, kad greitai pradėtumėte lyginti
Giliau įsiskverbia į audinius, kad lengvai išlygintų sunkiai lyginamas raukšles.
Galingais ir pastoviai sklindančiais garais greičiau išlyginsite raukšles.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
14
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Fanka
29/04/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Patvirtintas pirkėjas
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Anon85
30/08/2018
Polska
Prostota i funkcjonalność
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Świetne żelazko. lekkie nie skomplikowane, o idealnych wymiarach, nie za duże nie za małe. Naprawdę polecam. Wada jest jedna, bardzo krótki kabel zasilający.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe