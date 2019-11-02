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  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2910/20

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas „Philips“ garo lygintuvas puikiai atitinka savo vertę!
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Lyginimo prekių ženklas

Lygintuvas su „SteamGlide“ padu

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2100 vatų

Nuolat tiekiama galinga garų srovė

Nuolat tiekiama galinga garų srovė

2100 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiami garai iki 35 g/min.

Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

100 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2910/02 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2910/02 Парова праска

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