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Garai 35 g/min.; 100 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2100 vatų
2100 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.
Nepertraukiamas garas iki 35 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Garų padidinimas iki 100 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2910/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2910/02 Парова праска